I prossimi eventi da non perdere al Teatro Franco Parenti

Da oltre tre anni, il Teatro Franco Parenti coltiva un'importante alleanza culturale con la Fondazione Ravasi Garzanti. Questo sodalizio ha dato vita a una rassegna dedicata alla longevità, all'invecchiamento attivo e al valore della memoria come patrimonio collettivo.  L'edizione 202526 si aprirà con il Festival della Grande Età, in scena dal 24 al 30 settembre 2025, che segna anche la riapertura del Teatro della Quattordicesima, uno spazio simbolico restituito alla città dopo anni di inattività. Il festival ospita spettacoli come La giovinezza è sopravvalutata, monologo di Paolo Hendel; Age Pride di Lidia Ravera, interpretato da Alessandra Faiella, che sfida gli stereotipi sull'invecchiamento; Mattia e il nonno, una favola teatrale sull'amore intergenerazionale; Una vita che sto qui, con la straordinaria Ivana Monti.

