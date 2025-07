l’evoluzione di iron man: il potere mutante di tony stark. Recentemente, l’universo Marvel ha assistito a un’importante svolta riguardante il personaggio di Tony Stark. In occasione dell’ultimo numero di Iron & Frost, viene svelata una trasformazione radicale che porta il celebre eroe ad acquisire caratteristiche tipiche dei mutanti. Questa novitĂ rappresenta un cambiamento significativo nel contesto narrativo e apre nuove prospettive per le future trame. la rivelazione del potere mutante in iron & frost #2. una trasformazione visiva e narrativa. Nella copertina di Iron & Frost #2, realizzata da Ryan Brown, si mostra Tony Stark con una pelle completamente metallica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - I poteri mutanti di iron man: l’evoluzione dell’armatura di tony stark