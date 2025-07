I No Tav occupano l’autostrada chiusa la Torino-Bardonecchia

L’ autostrada A32 Torino-Bardonecchia è stata chiusa all’altezza del cantiere dell’ autoporto di San Didero: alcune centinaia di manifestanti No Tav hanno occupato l’arteria stradale, creando barricate con reti, sterpaglie e assi di legno, per poi appiccare un incendio. Ancora pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine poste a protezione del cantiere. Code chilometriche in entrambe le direzioni. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - I No Tav occupano l’autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia

