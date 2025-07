I migliori festival musicali da seguire ad agosto

Agosto è il mese del relax, delle giornate mare, delle passeggiate all'aperto della montagna ma anche delle feste e della musica. In tutta Italia nel mese più caldo e atteso dell'anno si moltiplicano le kermesse musicali all'interno delle quali si esibiscono alcuni dei nomi più interessanti del panorama artistico italiano e internazionale. Ecco quali sono i festival imperdibili per agosto 2025. 1. Light Blue Festival, 1-3 agosto Agrigento (Sicilia). Per il 2025 Agrigento è stata scelta come capitale italiana della Cultura e, in questa ottica, il Light Blue Festival diventa un appuntamento ancora più importante e atteso.

Terza edizione di Pizza Art Festival dal 28 al 30 agosto con la partecipazione di Errico Porzio e Donato Barigliano - Un viaggio nei sapori cilentani tra mare, musica e tradizione: torna il “Pizza Art Festival” nella baia di Ogliastro Marina.

Mirandola ospiterà nuovamente il Tolkien Music Festival, appuntamento a fine agosto - Mirandola si prepara a rivivere uno degli eventi più attesi nel panorama culturale del territorio: il Tolkien Music Festival, che, a distanza di due anni, torna il prossimo 30 e 31 Agosto 2025 presso il Parco della Favorita.

“Matera Film Festival”: aperte le iscrizioni fino al 31 agosto – sesta edizione dall’8 al 16 novembre 2025 - Matera Film Festival 6: al via la sesta edizione, dall’8 al 16 novembre 2025 nella Città dei Sassi. Aperte le iscrizioni al concorso internazionale fino al 31 agosto  Tra le novità “MFF Focus Mediterraneo” dedicato alla  cinematografia dei Paesi mediterranei Torna l’appuntamento con il Matera Film Festival, mostra e concorso internazionale dedicato al cinema, alle serie tv, al comics & game e ai nuovi linguaggi audiovisivi.

DAL 22 AL 29 AGOSTO TORNA IL "BARI PIANO FESTIVAL": MUSICA NEI PARCHI, NEI LUOGHI STORICI E SUL MARE #baripianofestival #comunedibari #btvnewscanale85 #baritvnewscanale85bari Vai su Facebook

Tremezzina Music Festival, jazzisti internazionali e italiani sul Lario - Appuntamento in Tremezzina, dal 4 al 7 agosto, con alcuni dei più apprezzati musicisti della scena internazionale insieme a ... Da ilgiorno.it