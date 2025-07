Cinquanta opere di grandi pittori del secondo ‘900 tutte da riscoprire, da Karel Appel a Piero Dorazio, da Achille Perilli a François Dufrêne, passando per Claude Bellegarde, Emilio Scanavino e Mario Schifano. E poi una serie di lavori di un’artista contemporanea che spaziano dai dipinti al disegno, dall’installazione al video, frutto di un progetto in cui le creazioni erano state pensate in dialogo con le tele della Collezione Storica. Due mostre da avvicinare e approfondire in un doppio weekend di visite guidate, con voci esperte che racconteranno le esposizioni e gli autori. È quanto proporrà oggi e domani, e poi nel prossimo fine settimana, il Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, negli ultimi giorni di apertura prima della pausa estiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I grandi pittori del Novecento. Al Mac da Dufrêne a Schifano