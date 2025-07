Riunione segreta al Parlamento Europeo: giovedì 17 alle ore 9 a Bruxelles presso la commissione speciale EUDS, che tratta le ingerenze nella vita democratica dei paesi europei, si è svolto l'incontro a porte chiuse tra il gruppo Patriots, per tramite la commissione Libe, e gli autori del report sui Fratelli Musulmani. Nessuna ufficialitĂ , anzi, il riserbo era fondamentale vista la delicatezza dei temi trattati e il timore di Macron che si affronti il tema, conscio del fatto che non gioverebbe in alcun modo al suo gioco politico e che farebbe crescerebbe nei consensi il RN di Marine Le Pen. A fornire delucidazioni sulla situazione preoccupante è stato Hugues Moutouh, speaker principale, attuale segretario generale del ministero degli interni francese, con altri esperti al suo fianco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I Fratelli Musulmani e quel filo rosso del terrore che lega la Francia all'Italia: l'audizione segreta