I Fantastici 4 | Gli Inizi presenta il personaggio più forte del MCU e non è Galactus o Franklin Richards

Con la Saga del Multiverso in pieno svolgimento, il Marvel Cinematic Universe sta adottando un approccio unico con il suo ultimo film. F4 si svolge in una realtà diversa dal resto del franchise, con la Prima Famiglia Marvel che risiede su Terra-828, un riferimento alla data di nascita del fumettista Jack Kirby. È strano che il film non abbia riferimenti ad altri eroi del MCU o a eventi recenti, come l’attacco del Vuoto a New York City in Thunderbolts*. Tuttavia, il mondo dei Fantastici Quattro è ancora ricco di potenziale, poiché ci sono riferimenti al Dottor Destino e ad altri personaggi classici della Marvel. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

