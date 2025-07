I Fantastici 4 | Gli Inizi il regista svela l’omaggio a Interstellar di Christopher Nolan

Il regista racconta l'evoluzione del progetto Marvel, tra ispirazioni cinematografiche, sacrifici familiari e l'aggiunta in extremis di una scena con Silver Surfer che rafforza il cuore emotivo del film. I Fantastici 4: Gli Inizi ha segnato un momento cruciale per i Marvel Studios e per il regista Matt Shakman, che dopo tre anni di lavoro consegna al pubblico un adattamento live-action fedele ma profondamente personale. Il film, guidato da Pedro Pascal e Vanessa Kirby, è riuscito non solo a conquistare il box office con oltre 24 milioni di dollari nel debutto serale, ma anche a toccare corde emotive insolite per il genere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, il regista svela l’omaggio a Interstellar di Christopher Nolan

