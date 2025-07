I docenti usano l’IA per il proprio lavoro? Vorrei usarla ma non so come ma chi la usa lo fa principalmente per risparmiare tempo

di Alessandro Prisciandaro ( Presidente APEI – Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani) - C’è un nuovo ospite nei servizi educativi, nei centri per minori, nei progetti scolastici e persino nelle case famiglia. Non ha corpo, non ha orari, non prende ferie. Non chiede neppure un caffè. Si chiama ChatGPT, ed è uno degli strumenti di Intelligenza Artificiale più diffusi, anche tra chi lavora ogni giorno con le persone. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

