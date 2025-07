I dazi colpiscono chi li ama

Temu e Shein alzano i prezzi, i dazi colpiscono gli ordini low cost - Finisce l’era dei prezzi ultra-low cost su Temu e Shein. Negli Stati Uniti, molti consumatori si sono ritrovati a dover pagare un sovrapprezzo su abbigliamento e accessori acquistati attraverso le celebri piattaforme di fast fashion cinesi.

Dazi USA colpiscono Toyota: previsti cali del 34,9% dell'utile netto - L'attuale fase di incertezza globale sul comparto auto, dovuta ai dazi imposti dall'amministrazione Usa, peseranno come un macigno sui risultati di Toyota.

Dazi colpiscono case USA, causano aumento prezzi dei mobili - La politica tariffaria degli Stati Uniti sta facendo aumentare i prezzi dei mobili nel Paese, segnando uno dei primi chiari impatti della guerra commerciale sugli articoli per la casa di uso quotidiano.

