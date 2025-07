I BAMBINI DELLA TERRA SELVAGGIA di Auke Hulst | recensione

I bambini della Terra selvaggia dello scrittore, critico, saggista e musicista Auke Hulst, è un romanzo autobiografico che ha conquistato il pubblico dei Paesi Bassi, e che arriva finalmente anche in Italia con Carbonio Editore, con la traduzione di David Santoro. Trama. Nell’Olanda degli anni Ottanta, nella grigia campagna attorno a Groninga, quattro fratelli crescono in una casa enorme e fatiscente, sotto lo sguardo muto del bosco. Figli di genitori bohémien, Kurt, Kai, Shirley Jane e Deedee vivono un’infanzia anticonformista e felice, fino al giorno dell’improvvisa morte del padre, un buco nero nella loro esistenza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - I BAMBINI DELLA TERRA SELVAGGIA di Auke Hulst: recensione

