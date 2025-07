I 25 anni del bar Stella | Questa è la mia casa

Lei, Simona Calabria, gli anni (47, egregiamente sorretti da un sorriso che illumina) li ha compiuti mercoledì, mentre il bar di cui è titolare, il ‘Bar Stella’ di via Mazzini, di anni ne festeggia 25 tra meno di 10 giorni. "Inaugurai – racconta – il 5 agosto del 2000, il primo giorno di apertura è stato il 7: a ripensarci adesso, se mi volto indietro, sono molto emozionata. Questo bar per me è tutto: aprimmo, io e mia madre, rilevandolo dai titolari precedenti e adesso che è passato un quarto di secolo mi diventa difficile anche nascondere la soddisfazione di avercela fatta, a raccogliere e vincere quella che allora mi sembrò una sfida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

