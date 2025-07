Hulk Hogan show di wrestling a Cleveland in omaggio al campione scomparso

I fan del wrestling si sono riuniti a Cleveland, in Ohio, venerdì, per un Friday Night SmackDown della WWE, il giorno dopo la morte dell’icona del wrestling professionistico, Hulk Hogan. Hogan, che ha trasformato lo sport in un business enorme e ha esteso la sua influenza alla tv, alla cultura pop e alla politica, è morto giovedì in Florida all’età di 71 anni per un arresto cardiaco. Lo spettacolo a Cleveland è un omaggio alla sua memoria. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hulk Hogan, show di wrestling a Cleveland in omaggio al campione scomparso

In questa notizia si parla di: hogan - wrestling - cleveland - hulk

“Hulk Hogan ha un corpo devastato dal wrestling, sembra quello di un uomo di 140 anni. Ma non è in pericolo di vita”: gli aggiornamenti del Daily Mail - Hulk Hogan non sarebbe in pericolo di vita. Le condizioni del volto storico del Wrestling americano, il cui vero nome è Terrence Gene Bollea, avevano destato preoccupazione nei giorni scorsi, in seguito alle scioccanti rivelazioni di Bubba the Love Sponge.

Hulk Hogan morto, la leggenda del wrestling aveva 71 anni: fatale un arresto cardiaco - Secondo quanto appreso da TMZ Sports, la leggenda del wrestling Hulk Hogan è morto all'età di 71 anni.

Hulk Hogan morto per un arresto cardiaco: la leggenda del wrestling aveva 71 anni - È morto Hulk Hogan. La leggenda del wrestling aveva 71 anni. Fatale un arresto cardiaco. Lo riporta TMZ.

Dopo l'ingaggio di Kurt Angle al tavolo di commento, arriva un altro grande colpo della RAF Wrestling, la nuova lega professionistica di wrestling olimpico stile libero lanciata da Hulk Hogan ed Eric Bischoff: un importante accordo televisivo con Fox Nation. In q Vai su Facebook

Hulk Hogan, show di wrestling a Cleveland in omaggio al campione scomparso; Hulk Hogan, show di wrestling a Cleveland in omaggio al campione scomparso; Hulk Hogan, icona nel wrestling professionale, muore all’età di 71 anni.

Hulk Hogan, show di wrestling a Cleveland in omaggio al campione scomparso - L’immortale estetica di Hulk Hogan È morto Terrence Gene Bollea, e con lui anche la sua maschera: Hulk Hogan. Da informazione.it

L’immortale estestica di Hulk Hogan e il wrestling che lo celebrò a Cleveland - La scomparsa di Terrence Gene Bollea, meglio noto come Hulk Hogan , ha lasciato un vuoto non solo nel mondo del wrestling, ma in quella cultura popolare che lui stesso contribuì a plasmare. Riporta informazione.it