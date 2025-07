Hotel confiscato alla mafia affidato in gestione a nipote Brusca

Il tribunale di Palermo ha affidato in gestione alla società di Giorgio Cristiano, nipote dell'ex boss Giovanni Brusca, un hotel che si trova nel centro di Palermo, in piazza Politeama, e che è stato confiscato alla mafia nel 2021. La notizia, pubblicata da Fanpage.it, è stata confermata dall'Agenzia per i Beni confiscati che ha precisato che la società di Cristiano, la Cribea srl, non è oggetto di misure di prevenzione patrimoniali. L'hotel sarebbe stato confiscato nel 2020 e l'anno dopo sarebbe stato dato in gestione dal tribunale alla società di Cristiano. Giovanni Brusca, capomafia di San Giuseppe Jato, poi pentito, l'uomo che ha premuto il telecomando nella strage di Capaci e che ha fatto sequestrare e uccidere il piccolo Giuseppe Di Matteo, ha finito di scontare la pena qualche mese fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hotel confiscato alla mafia affidato in gestione a nipote Brusca

In questa notizia si parla di: hotel - confiscato - gestione - mafia

Hotel confiscato affidato a nipote di Giovanni Brusca, Pd: “La Commissione Antimafia faccia chiarezza” - Dopo la notizia di Fanpage.it che il tribunale di Palermo ha assegnato a Giorgio Cristiano - nipote di Giovanni Brusca, collaboratore di giustizia ed ex membro di cosa nostra - il Partito democratico si è mobilitato.

Un hotel confiscato alla mafia, nel cuore di Palermo. E a gestirlo è il nipote di Giovanni Brusca. Sì, proprio lui: l’uomo che ordinò lo scioglimento nell’acido del piccolo Giuseppe Di Matteo. Nel 2021 il Tribunale di Palermo ha affidato la gestione dell’Hotel Garib Vai su Facebook

Nel 2020 l’Hotel Garibaldi è diventato patrimonio dell’Agenzia per i Beni Confiscati e un anno dopo, nel 2021, la gestione dell’hotel è stata affidata dal Tribunale di Palermo alla Cribea Srl, società fondata da Giorgio Cristiano nel 2018 Vai su X

Hotel confiscato alla mafia affidato in gestione a nipote Brusca - Il tribunale di Palermo ha affidato in gestione alla società di Giorgio Cristiano, nipote dell'ex boss Giovanni Brusca, un hotel che si trova nel centro di Palermo, in piazza Politeama, e che è stato ... Scrive ansa.it

Palermo, albergo confiscato alla mafia affidato al nipote di Giovanni Brusca - L'Hotel Garibaldi di Palermo, confiscato alla mafia, è stato assegnato nel 2021 alla Cribea, società di un nipote di Giovanni Brusca. Segnala msn.com