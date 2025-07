Hjulmand Juventus Comolli vuole fare sul serio | sul tavolo del centrocampista danese c’è questa super offerta! Cifre e dettagli

della proposta. La Juventus ha messo nel mirino Morten Hjulmand, centrocampista danese dello Sporting Lisbona, per rinforzare la sua linea mediana. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i bianconeri sono pronti a offrire al giocatore un contratto fino al 2030 con un ingaggio tra 3,2 e 3,3 milioni di euro all’anno, convinti del suo valore per il presente e il futuro. Tuttavia, la trattativa potrebbe non essere così semplice. Lo Sporting Lisbona ha fissato il prezzo di Hjulmand intorno ai 80 milioni di euro, cifra che corrisponde alla sua clausola rescissoria, rendendo l’operazione complicata e dispendiosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hjulmand Juventus, Comolli vuole fare sul serio: sul tavolo del centrocampista danese c’è questa super offerta! Cifre e dettagli

danese - centrocampista - hjulmand - juventus

Hjulmand Juventus, il danese a muso duro con lo Sporting: vuole subito la cessione ma… Cosa filtra sul centrocampista

