Hjulmand alla Juve | il danese mette d’accordo tutti! Lui ha già dato una risposta sul possibile trasferimento in bianconero La rivelazione

Hjulmand alla Juve: il centrocampista danese mette d'accordo tutti! Ha già risposto sul possibile trasferimento in bianconero. La rivelazione. Il calciomercato Juve ha un nome cerchiato in rosso per la mediana del futuro: Morten Hjulmand. Mentre la dirigenza lavora per definire la cessione di Douglas Luiz, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista danese dello Sporting CP è stato individuato come l'obiettivo preferito e prioritario per raccogliere l'eredità del brasiliano. Un profilo di altissimo livello, per cui la Signora è pronta a fare un grande sforzo. Perché Hjulmand è il preferito: un leader per il gioco di Tudor.

