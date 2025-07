Non c’è alluvione che tenga: nonostante i gravi danni causati dall’esondazione del fiume Savio che ancora si protraggono (la sala bingo e scommesse è tuttora chiusa, potrebbe riaprire poco prima del prossimo Natale), Hippogroup Cesenate continua a macinare utili e a distribuire dividendi. È stato annunciato all’assemblea dei soci (53 presenti in persona o per delega, in rappresentanza del 82,78% del capitale azionario) per la discussione sul bilancio 2024 che si è svolta giovedì scorso in una sala del Club Ippodromo. L’esercizio si è chiuso con un fatturato di 23,7 milioni di euro contro i 25 milioni del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hippogroup, il bilancio galoppa. Sala bingo vicina alla riapertura