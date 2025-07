Helen Mirren gli 80 anni di una beauty icon fuori dagli schemi

Compie 80 anni il 26 luglio,  Helen Mirren. L’attrice, figlia di una britannica e di un russo (il suo vero nome è infatti Ilyena Lydia Vasilievna Mironov) ha iniziato la carriera di attrice appena 18enne, prima in teatro e poi sul grande schermo, e oggi è ancora sulla cresta dell’onda, complici anche i tanti ruoli indimenticabili, come ad esempio quello della regina Elisabetta II in The Queen, che nel 2006 le valse l’Oscar. Helen Mirren e la bellezza, un gioco senza età . Oltre cinquant’anni di carriera che hanno visto Helen Mirren cambiare anche sul fronte beauty e trasformarsi in un simbolo, non solo per le donne della sua generazione ma anche per le più giovani. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Helen Mirren, gli 80 anni di una beauty icon fuori dagli schemi

