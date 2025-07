Helen Mirren compie 80 anni regina senza corona ma con l’anima libera

(Adnkronos) – Ottanta: una cifra che per molti suona come un traguardo. Per Helen Mirren, è solo una tappa, da affrontare con il solito sguardo fiero, il portamento da regina e l’ironia di chi non ha mai accettato le etichette, nemmeno quelle dell’anagrafe. Oggi, sabato 26 luglio, l’attrice britannica spegne ottanta candeline, ma lo fa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Helen Mirren compie 80 anni, regina senza corona ma con l’anima libera

Helen Mirren: il nonno colonnello dello Zar, la masseria in Salento e il videoclip con Checco Zalone - La regina» oggi festeggia il suo compleanno: è nata a Londra il 26 luglio 1945 ... Secondo corriere.it

Happy birthday Helen Mirren! L’attrice inglese festeggia gli 80 anni - Tra set, rossetti e ulivi pugliesi, la sua energia è contagiosa di Maria Chiara Locatelli «Vorrei quello che ha preso lei». Lo riporta msn.com