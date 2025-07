Helen Mirren compie 80 anni | icona di stile di oggi in realtà regina della moda lo è sempre stata Ma perché non ce ne siamo accorti prima?

Sotto i riflettori da sei decenni, Helen Mirren soffia su 80 candeline il 26 luglio: oltre a una personalità passionale, ha uno stile meraviglioso (e a volte audace). Sa cosa funziona su di lei, ma continua a spingersi oltre i propri limiti. Guardando le sue foto da inizio carriera a oggi ci siamo domandati com'è stato possibile non capire subito il suo grandissimo potenziale fashion. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Helen Mirren compie 80 anni: icona di stile di oggi, in realtà regina della moda lo è sempre stata. Ma perché non ce ne siamo accorti prima?

In questa notizia si parla di: helen - mirren - stile - compie

Festival di Cannes 2025: Helen Mirren con capelli come zucchero filato e tutti i beauty look più belli del decimo red carpet - Un red carpet che ha ispirato molte star a proporsi con un beauty look degno di Ascot o del Chelsea Flower Show, con cappelli e accessori per i capelli appariscenti: c'era un guizzo alquanto royal.

A 79 anni Helen Mirren detta ancora legge sul red carpet del Festival di Cannes - Il Festival di Cannes 2025 sta per concludersi. Nel frattempo, ci sono ancora alcuni film da scoprire.

Festival di Cannes 2025, look e pagelle della decima giornata (22 maggio): arriva Helen Mirren (voto 7) e c’è chi ha un violino in testa (voto 4) | VIDEO - Quali sono i look più belli della decima giornata  del Festival di Cannes 2025? La manifestazione, che è giunta alla 78esima edizione, è iniziata il 13 maggio e terminerà il 24 maggio.

Superman di James Gunn, 2025 Primo capitolo del nuovo Dc Universe, Superman segna la nascita dell’universo cinematografico DC targato James Gunn. Quest’ultimo scrive e dirige il film su Clark Kent, per un primo capitolo in stile The Batman, ossia con un Vai su Facebook

Helen Mirren compie 80 anni: icona di stile di oggi, in realtà regina della moda lo è sempre stata. Ma perché non ce ne siamo accorti prima?; Helen Mirren compie 80 anni: 10 curiosità sulla dama di Hollywood; Auguri a Helen Mirren, regina di look originali e stampe a pois.

Helen Mirren compie 80 anni: 10 curiosità sulla dama di Hollywood - Festeggiamola con 10 intriganti curiosità: dalle nobili origini al marito regista, fino a quel vecchio flirt con Liam Neeson ... Lo riporta vanityfair.it

“The Queen” compie 80 anni: buon compleanno Helen Mirren! Le foto più belle - Tanti auguri alla regina Helen Mirren: ecco la sua vita, tra palco, set e amori, in foto. amica.it scrive