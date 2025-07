Helen Mirren compie 80 anni | 10 curiosità sull' attrice

L'attrice britannica Premio Oscar per The Queen compie oggi 80 anni. Festeggiamola con 10 intriganti curiosit√†: dalle nobili origini al marito regista, fino a quel vecchio flirt con Liam Neeson. 🔗 Leggi su Vanityfair.it ¬© Vanityfair.it - Helen Mirren compie 80 anni: 10 curiosit√† sull'attrice

Vittorio Sgarbi compie 73 anni, la fidanzata: "√ą il tuo compleanno e il mondo ha il nuovo papa" - "√ą il tuo compleanno e il mondo ha il nuovo Papa": cos√¨ Sabrina Colle su Instagram ha celebrato Vittorio Sgarbi che ieri, gioved√¨ 8 maggio, ha compiuto 73 anni.

Archie compie 6 anni, la dedica di mamma Meghan, ma non c'è pace per i Sussex: "Carlo furioso" - Il lieto evento non allenta le tensioni nella Royal Family: dall'Inghilterra giungono notizie di un Carlo frustrato per l'intervista del figlio

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di pap√† Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - (Adnkronos) ‚Äď Chanel Totti spegne oggi, marted√¨ 13 maggio 2025, 18 candeline. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha raggiunto la maggiore et√† e per l'occasione speciale ha festeggiato il traguardo allo scoccare della mezzanotte a casa del pap√† che le ha fatto una sorpresa.

Tanti auguri di a . Oggi l'attrice messinese compie anni, debuttante in Un medico in famiglia (2004), poi ruoli da protagonista in Carabinieri, Gente di mare, Squadra antimafia, e dalla serie 2011 Azzurra Leonardi in Che Dio Vai su Facebook

