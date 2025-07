il ruolo di hayao miyazaki nelle prime stagioni di lupin the third. Il successo internazionale dello Studio Ghibli è strettamente legato alla visione artistica di Hayao Miyazaki. Conosciuto principalmente per capolavori come Nausicaä della Valle del Vento, Spirited Away e Princess Mononoke, Miyazaki ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’animazione. Meno noto ai fan più appassionati, invece, è il suo contributo alle prime produzioni dell’anime classico Lupin the Third Part II. le opere di miyazaki prima del successo con studio ghibli. Sotto lo pseudonimo Tsutomi Teruki, Miyazaki ha diretto alcuni episodi della serie Lupin the Third, in particolare le puntate #145 e #155. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Hayao miyazaki ha diretto un anime amato che hai sicuramente già visto