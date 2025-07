Harry morgan sulla recitazione nel prequel di dexter | ero molto orgoglioso

reazioni e commenti sul cambio di cast in Dexter: Original Sin. Durante il panel tenuto al San Diego Comic-Con, si è discusso del recente rinnovamento del cast della serie prequel Dexter: Original Sin. Tra le notizie più rilevanti, la sostituzione dell'attore che interpretava Harry Morgan, il padre di Dexter, ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori. La decisione di affidare il ruolo a un nuovo interprete ha portato a diverse reazioni, anche da parte dei protagonisti storici della saga. il cambiamento nel ruolo di harry morgan. Nel passato, la parte di Harry Morgan era stata affidata a James Remar.

In questa notizia si parla di: dexter - harry - morgan - prequel

