Il governo di Gaza ha lanciato un appello urgente sulla « catastrofe umanitaria imminente » causata dall’assedio di Israele e dalla totale assenza di latte per neonati e integratori alimentari: per Hamas sarebbero «almeno 100 mila i bambini sotto i due anni in pericolo di vita», inclusi 40 mila neonati «a rischio morte nei prossimi giorni». Le autoritĂ di Gaza, a stretti giro dalla notizia della distruzione da parte dell’Idf di ingenti quantitĂ di aiuti umanitari scaduti, attribuiscono la crisi alla chiusura prolungata dei valichi e all’impedimento dell’ingresso di beni essenziali. «Siamo di fronte a un’attesa e deliberata uccisione di massa che viene lentamente commessa contro i neonati allattati dalle madri con acqua invece che con latte per bambini per giorni, come risultato della politica di fame e sterminio perseguita dall’occupazione israeliana», si legge in un comunicato stampa di Hamas. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Hamas: «100 mila bambini rischiano di morire a breve a Gaza»

