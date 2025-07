Ha cambiato faccia ma cosa ha fatto? Belen Rodriguez il nuovo video e le critiche

Nuova bufera su Belén Rodriguez, finita al centro dell’attenzione per un video pubblicato due giorni fa sul suo profilo TikTok. La showgirl argentina ha presentato la sua ultima novità commerciale: una maschera vaginale, lanciata appena venti giorni fa con il brand Rebeya. Nel filmato, Belén ha risposto alle prime critiche ricevute, sottolineando però anche i tanti commenti positivi arrivati da chi – assicura lei – ha già provato il prodotto. Ma la discussione online si è spostata rapidamente su tutt’altro. Sotto al video, i commenti sul prodotto sono stati pochi. Alcuni hanno fatto notare che maschere simili esistono da tempo: “Quanta ipocrisia, esistevano da una vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: critiche - rodriguez - cambiato - faccia

Belén Rodriguez contro le critiche alla maschera intima: “Mi andava di farla, è per donne libere” - Stanca delle continue critiche alla sua maschera intima, Belén Rodriguez ha risposto con un video TikTok.

«Maschio o femmina?», «C'è ancora tempo per riprenderti tuo figlio, non abbandonarlo…». Sono soltanto alcuni dei commenti apparsi sotto la foto postata dell'attaccante della Lazio Pedro Rodriguez Ledesma, che ha postato una foto del compleanno del figli Vai su Facebook

Belén travolta dalla critiche: Non sembra lei, ha cambiato faccia. Cosa ha fatto?. Il video; Belen prima e dopo gli interventi chirurgici: naso, zigomi e seno, ecco cosa ha ritoccato. «Ma non è un'ossess; Belen posta una foto di lei a 14 anni: “Con tanti filler in meno”.

Belen Rodriguez, ironia e sensualità contro le critiche: 'Basta ... - Belen Rodriguez tra scatti sensuali e divertenti: "Basta prendervi sul serio". Secondo it.blastingnews.com