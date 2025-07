Gyokeres Arsenal la telenovela dell’estate si chiude | è ufficiale il suo passaggio ai Gunners! Il comunicato dell’accordo

Gyokeres Arsenal, è ufficiale il suo trasferimento tra le fila dei Gunners! Tutti i dettagli dell’accordo che taglia fuori dai giochi la Juve. Una della più intense telenovele del calciomercato estivo 2025 è finalmente terminata. Viktor Gyokeres è un nuovo giocatore dell’ Arsenal. L’ufficialità è arrivata attraverso questo comunicato, che taglia fuori la Juventus. COMUNICATO – « Siamo lieti di annunciare che il nazionale svedese Viktor Gyökeres ha firmato per noi un contratto a lungo termine. L’attaccante 27enne arriva dallo Sporting Lisbona, dove ha segnato la cifra incredibile di 97 gol in 102 presenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Arsenal, la telenovela dell’estate si chiude: è ufficiale il suo passaggio ai Gunners! Il comunicato dell’accordo

In questa notizia si parla di: arsenal - gyokeres - ufficiale - gunners

Gyokeres, ora il Napoli è un rivale dell’Arsenal: Conte lo vuole. Lo Sporting chiede 80 milioni (Mirror) - Gyokeres, ora il Napoli è un rivale dell’Arsenal: Conte lo vuole (Mirror) Il Mirror scrive che adesso il Napoli è entrato prepotentemente in lizza per Viktor Gyokeres bomber dello Sporting Lisbona che secondo il giornale inglese è valutato 67 milioni di sterline, ossia 79 milioni di euro.

Arsenal Close in On Valencia Centre-Back Cristhian Mosquera e Viktor Gyokeres Deals - 2025-07-14 13:00:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Arsenal si sta avvicinando a garantire la firma del difensore di Valencia Cristhian Mosquera.

Calciomercato estero, l’Arsenal cerca il colpo da novanta in attacco e si inserisce nella corsa per Gyokeres! Questa l’offerta - Calciomercato estero, l’Arsenal cerca il colpo in attacco e si inserisce per Gyokeres! Questa l’offerta L’Arsenal è pronto a fare sul serio in vista della nuova stagione.

Arsenal-Gyokeres: ci siamo! ? Stavolta sembra fatta davvero. Arsenal e Sporting starebbero finalmente chiudendo l’accordo per Viktor Gyökeres, il 27enne svedese con cui i Gunners sognano di colmare il buco nel ruolo di centravanti che si trascina orm Vai su Facebook

#Gyokeres all’#Arsenal, è fatta Lo svedese passa ai Gunners Vai su X

Arsenal, ufficiale: dallo Sporting arriva Gyökeres; Termina la trattativa più estenuante dell'estate: Viktor Gyokeres passa dallo Sporting all'Arsenal; Gyokeres’ former team-mate and ex-Arsenal youngster backs striker to shine with the Gunners.

Gyokeres Arsenal, la telenovela dell’estate si chiude: è ufficiale il suo passaggio ai Gunners! Il comunicato dell’accordo - Tutti i dettagli dell’accordo che taglia fuori dai giochi la Juve Una della più intense telenovele del calciomercato estivo ... Si legge su juventusnews24.com

Gyokeres Arsenal: è fatta! L’ex obiettivo Juve diventerà un giocatore dei Gunners. Cifre e dettagli dell’operazione, quanto costerà lo svedese - Gyokeres Arsenal: è fatta per il trasferimento dell’ex obiettivo della Juve nei Gunners. Lo riporta juventusnews24.com