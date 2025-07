Gwyneth Paltrow deride l' ex marito | l' attrice prende il posto del CEO immortalato dalla kiss cam dei Coldplay

La premio Oscar Gwyneth Paltrow sarĂ la "portavoce temporanea" dell'azienda finita nell'occhio del ciclone in seguito alla ripresa sgradita (e sgradevole) della kiss cam dei Coldplay. Dopo il bacio virale tra CEO e capo HR durante un concerto dei Coldplay, la tech company Astronomer risponde con autoironia e assolda Gwyneth Paltrow come "portavoce temporanea". L'attrice - ex moglie del frontman dei Coldplay, Chris Martin - presta il volto a un video satirico in cui rassicura gli utenti, mentre l'azienda cerca di lasciarsi alle spalle il clamore mediatico. Gwyneth Paltrow, portavoce momentanea per Astronomer Un momento intimo rubato e immortalato dalla kiss cam ha mandato in tilt l'orbita di Astronomer, azienda tech specializzata in automazione dati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gwyneth Paltrow deride l'ex marito: l'attrice prende il posto del CEO immortalato dalla kiss cam dei Coldplay

