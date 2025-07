Guerra a Gaza la storia di Salem | una tenda dove sorgeva la sua casa ridotta in macerie

Dalla Striscia di Gaza la storia di Salerm, che ha piantato una tenda sui resti della sua vecchia casa di cui resta solo un cumulo di macerie a causa della guerra. All’ombra di cemento armato e acciaio contorto nella Striscia di Gaza, Salem ha piantato una tenda sui resti della sua vecchia casa. Potrebbe sembrare solo un cumulo di macerie, ma per Salem, queste rovine racchiudono una vita. (OIM FOTO) – Notizie.com La casa che ha costruito per la sua famiglia, i ricordi impressi in ogni angolo e la dignità che un tempo derivava dall’avere un posto da chiamare proprio. 🔗 Leggi su Notizie.com

