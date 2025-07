"Il cielo grigio accompagna questa dolce melanconia". Sceglie parole poetiche Claudio Gubitosi per raccontare una delle giornate più surreali e incredibili della sua carriera. Lui che 55 anni fa ha inventato il Giffoni Film Fest, che come disse Francois Truffaut "di tutti i festival del cinema è il più necessario", lascia il testimone alla fine di un'edizione da record: 320 ospiti in dieci giorni con la tripletta d'eccezione Toni Servillo-Paolo Sorrentino-Tim Burton; 7 milioni di Facebook view; 16 milioni di Instagram view; 1,816 milioni di impressions da sito italiano e 255mila da sito inglese; 200 servizi sulle principali reti nazionali e locali; 533 articoli pubblicati sulle testate nazionali, regionali e locali; 3833 notizie che hanno riguardato siti web e agenzie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gubitosi passa il testimone di Giffoni, 'vi guidi la poesia'