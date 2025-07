Guardie ladri e la democrazia di Gulliver

Non so cosa penserebbe Gulliver ma la democrazia √® lillipuziana. Usa il microscopio per cercare nelle cellule liberali il modo per dirci che sbagliamo sempre noi, italiani qualunque, convinti che la societ√† possa vivere serena con un po' di buonsenso. Eppure la cronaca, i magistrati, a volte la stessa Cassazione ci spiegano che non √® cos√¨, che siamo noi a sbagliare sempre e le guardie e i ladri non solo sono diventati la stessa cosa nel nome del woke ma ormai hanno rovesciato i ruoli. √ą¬†meglio delinquere nel nome del diritto che cercare la legalit√† nel nome dell'azione. Come nel caso Ramy, la cui morte dispiace a tutti ma √® la morte di un fuggitivo avvenuta per quello che si chiama rischio del mestiere e che vede oggi sul banco degli imputati non il crimine ma la legge. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Guardie, ladri e la democrazia di Gulliver

In questa notizia si parla di: guardie - ladri - democrazia - gulliver

Spaccata in un bar, le guardie giurate evitano il furto. Tracce di sangue e ladri feriti, poi la fuga - Fallisce il colpo in un bar di Parma. La notte tra sabato e domenica, intorno alle 3:50, dei malviventi hanno spaccato la porta a vetri della struttura con una rastrelliera utilizzata per parcheggiare le biciclette.

Spaccata di notte in un bar, le guardie giurate evitano il furto. Tracce di sangue e ladri feriti, poi la fuga - Fallisce il colpo in un bar di Parma. La notte tra sabato e domenica, intorno alle 3:50, dei malviventi hanno spaccato la porta a vetri della struttura con una rastrelliera utilizzata per parcheggiare le biciclette.

Tentata rapina al deposito di Lacchiarella con sparatoria tra guardie giurate e ladri, 13 veicoli incendiati - Sparatoria a Lacchiarella durante la tentata rapina al centro logistico: scontro tra giurate e ladri, poi la fuga tra veicoli date alle fiamme e chiodi

La sveglia di Sallusti - Caso Ramy, la strana alleanza tra guardie e ladri - Oggi abbiamo non solo i ladri, ma pure le superguardie (i magistrati) contro le guardie semplici. Segnala ilgiornale.it