Guardia di Finanza sequestrata una villa di pregio e beni di lusso per un valore di un milione di euro

Sequestrata una villa di pregio e beni di lusso per un valore di un milione di euro. I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Controlli della Guardia di Finanza, scoperti 13 lavoratori in nero - Tarantini Time Quotidiano Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato 13 lavoratori “in nero”.

Perquisizioni e sequestri della Guardia di finanza: coinvolti anche studi legali e strutture sanitarie - BRINDISI – Perquisizioni e sequestri in corso tra Brindisi e Taranto da parte dei militari Guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica di Brindisi, riguardante reati che si riferiscono a frodi o falsificazioni.

Elicotteri e motovedette in azione sul Lago di Como: quando e come vedere la maxi esercitazione della guardia di finanza - Martedì 13 maggio 2025, a partire dalle ore 10, le acque del Lago di Como antistanti il lungolago di Cernobbio saranno teatro della grande esercitazione aeronavale congiunta “Lago di Como 2025”.

