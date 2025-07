Gruppo B&T conquista il mercato cinese

Gruppo B&T ’portavoce’ del Made in Italy a Ceramics China 2025, uno degli appuntamenti fieristici più importanti del panorama mondiale della tecnologia per ceramica, che si è tenuto lo scorso giugno a Guangzhou. Se innovazione ed efficienza degli impianti sono infatti essenziali per mantenere la competitività delle aziende, la Cina, ormai divenuta uno dei principali attori nel panorama ceramico mondiale, è indubbiamente un target sfidante per aziende che desiderano espandere la loro presenza a livello internazionale e rimanere al passo con le ultime tendenze tecnologiche. Ceramics China si è sempre posta l’obiettivo di offrire alle aziende impiantistiche l’opportunità di presentare le proprie soluzioni a un pubblico globale, oltre che locale, e l’evento attrae non solo produttori di ceramica, ma anche i principali fornitori di tecnologia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

