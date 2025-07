Gru crollata a Torino la compagna di Roberto Peretto | Era esperto e scrupoloso voglio sapere perché è morto

Cassano d’Adda, 26 luglio 2025 – Da Napoli a Brescia: le morti sul lavoro, una mattanza. E hanno appena chiuso le indagini sulla strage di Brandizzo. “Sul momento se ne parla tanto, un po’ come succede per i femminicidi. Il clamore della notizia, le promesse. Ma poi siamo daccapo, la volta dopo succede ancora. Servono più controlli nei cantieri, l’iniziativa deve partire dall’alto”. Clarissa Vetri è la compagna di Roberto Peretto che aveva 52 anni, viveva a Cassano D’Adda (Milano) e il 18 dicembre 2021 è morto nel crollo di una gru a Torino, in via Genova. Come lui non hanno avuto scampo i colleghi Marco Pozzetti, 54enne di Carugate (Milano) e Filippo Falotico, che aveva solo 20 anni e viveva a Coazze (Torino). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

