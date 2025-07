Grosso incendio tra Ragalna e Biancavilla evacuato un campo scout

Le fiamme, alimentate dalle elevate temperature e dal vento, hanno reso necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, con squadre operative provenienti dai distaccamenti di Paternò e Ragalna, supportate dalla Protezione civile di Biancavilla e dalla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

