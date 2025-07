Grosseto, 26 luglio 2025 – Un incidente stradale si è verificato questa mattina, 26 luglio, sulla strada statale Aurelia al km 180 + 200 sulla corsia sud fra Grosseto sud e Grosseto est. Per cause in corso di verifica da parte della polizia stradale presente sul posto, tre autovetture sono entrate in collisione causando il ferimento di nove persone tra cui tre bambini ed un adulto per il quale è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per l’estrazione dall’abitacolo, perché incastrato. La squadra dei vigili del fuoco, oltre ad aver liberato l’uomo incastrato dall’autovettura e aiutato il personale sanitario presente sul posto per loro caricamento sulla autoambulanza, ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grosseto, incidente sull’Aurelia: 9 feriti, 3 sono bambini