Griglia di partenza Superbike GP Ungheria 2025 | Razgatlioglu in pole Bulega deve rimontare

Toprak Razgatlioglu si conferma in stato di grazia e domina le qualifiche sul Balaton Park Circuit, firmando il miglior tempo assoluto del weekend in 1’38?357 e conquistando la Superpole per il Gran Premio d’Ungheria 2025, ottavo round stagionale del Mondiale Superbike. Quarta pole dell’anno per il turco della BMW, favorito d’obbligo a questo punto anche in vista delle tre gare previste sul nuovo tracciato magiaro. Il leader del campionato ha preceduto di quasi mezzo secondo il britannico Sam Lowes (Ducati) e l’italiano Andrea Locatelli (Yamaha), che completeranno la prima fila in griglia per gara-1 e anche nella Superpole Race di domattina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza Superbike, GP Ungheria 2025: Razgatlioglu in pole, Bulega deve rimontare

