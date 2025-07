Griglia di partenza F1 GP Belgio 2025 | Leclerc 3° prima fila McLaren Hamilton e Antonelli nelle retrovie

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Belgio, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Spa-Francorchamps. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 27 luglio Lo spettacolo non è mancato sull’esigente tracciato fiammingo, il più lungo dell’intero Circus dove le condizioni meteo sono spesso ballerine e le insidie si nascondono dietro a ogni curva. Lando Norris ha conquistato la pole position del GP del Belgio al volante della McLaren, precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri per una prima fila tutta arancione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Belgio 2025: Leclerc 3°, prima fila McLaren. Hamilton e Antonelli nelle retrovie

In questa notizia si parla di: belgio - griglia - partenza - leclerc

Griglia di partenza F1, Sprint GP Belgio 2025: Lewis Hamilton e Kimi Antonelli fuori in Q1 - Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP del Belgio  del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire domani, sabato 26 luglio, il fine settimana con la Sprint di Spa-Francorchamps  che sarà valida come tredicesimo round del calendario della F1.

Griglia di partenza F1, Sprint GP Belgio 2025: Hamilton ed Antonelli fuori in Q1, Russell in Q2 - Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP del Belgio  del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire domani, sabato 26 luglio, il fine settimana con la Sprint di Spa-Francorchamps  che sarà valida come tredicesimo round del calendario della F1.

Griglia di partenza F1, Sprint GP Belgio 2025: Piastri in pole davanti a Verstappen, quarto Leclerc - Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP del Belgio  del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire domani, sabato 26 luglio, il fine settimana con la Sprint di Spa-Francorchamps  che sarà valida come tredicesimo round del calendario della F1.

Max Verstappen non ha seguito nessuno dei 69 giri andati in scena al Red Bull Ring dopo il suo ritiro, causato da un errore di Andrea Kimi Antonelli (costato al pilota italiano 3 posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio di Silverstone). Come riportato d Vai su Facebook

F1 | GP del Belgio: GRIGLIA di PARTENZA e PENALITÀ: male Hamilton, quasi perfetto Leclerc; F1, GP del Belgio: Verstappen vince la Sprint, Leclerc quarto; F1 Gp Belgio a Spa: le qualifiche in diretta. Norris in pole davanti a Piastri, Leclerc terzo. Disastro Hamilton, eliminato nel Q1 con il 16° tempo. Antonelli 18°.

F1 | GP del Belgio: GRIGLIA di PARTENZA e PENALITÀ: male Hamilton, quasi perfetto Leclerc - Bandiera a scacchi sulle qualifiche del GP del Belgio di F1 a Spa: ecco la griglia di partenza e le penalità, da dove partono le Ferrari? f1ingenerale.com scrive

Leclerc: "Non mi aspettavo di essere in seconda fila". Hamilton: "Una delusione" - È uno Charles Leclerc sorpreso quello che ha conquistato la seconda fila per il GP del Belgio di F1, una terza posizione in griglia di partenza che il monegasco non si aspettava dopo quanto fatto in p ... Secondo msn.com