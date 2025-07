green e al servizio di 2 province inaugurato ospedale monopoli

SarĂ una struttura green, sostenibile, immersa tra gli ulivi secolari al servizio di nove comuni tra le province di Bari e Brindisi e che coprirĂ un bacino di utenza di circa 260mila persone. Sono questi alcuni degli elementi che caratterizzano il nuovo ospedale 'Monopoli- Fasano', inaugurato oggi alla presenza tra gli altri del governatore pugliese, Michele Emiliano, dell'assessore regionale al Bilancio Fabiano Amati e del vescovo della diocesi Conversano-Monopoli monsignor Giuseppe Favale. Il nuovo ospedale, è stato realizzato da Webuild per conto della Asl di Bari e della Regione Puglia. L'opera, si legge in una nota del gruppo infrastrutturale, rappresenta un polo sanitario d'eccellenza per il Sud Italia ed è stato costruito "secondo i piĂą avanzati standard in termini di innovazione e sostenibilitĂ ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

