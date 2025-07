Grecia vasto incendio vicino ad Atene | evacuati residenti

Un incendio boschivo si è diffuso in un sobborgo settentrionale della capitale greca di Atene e ad alcuni residenti è stato ordinato di evacuare. Lo riportano i vigili del fuoco. I residenti della cittĂ di Kryoneri, 20 chilometri a nord-est di Atene, hanno ricevuto 3 sms con l’invito a evacuare in aree sicure, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce dei vigili del fuoco, Vassilis Vathrakoyannis. “Ci sono state segnalazioni di danni. Faremo il punto della situazione quando gli incendi saranno stati spenti”, ha riferito il portavoce. “Le vere difficoltĂ devono ancora venire”, ha sottolineato, aggiungendo che la Grecia ha richiesto l’invio di sei aerei antincendio al Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Grecia, vasto incendio vicino ad Atene: evacuati residenti

