Grave violenza in carcere agente colpito con una testata da un detenuto

Ancora un grave episodio di violenza nel carcere di Gazzi. Ieri, come denunciato dalla Fp Cgil, un agente ha riportato un trauma cranico dopo essere stato colpito con una testata da un detenuto. Quest'ultimo pochi minuti prima si era scagliato con altri due poliziotti. "L'aspetto piĂą incrdibile e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Aggredito addetto alla sicurezza. Grave episodio di violenza nella notte davanti a un locale - Addetto alla sicurezza aggredito con violenza fuori da un locale, in località Sant’Andrea delle Fratte.

Perugia. San Sisto, notte di violenza: un ferito. La sindaca Ferdinandi e il delegato Donato: “Fatto grave, pieno sostegno ai cittadini” - Una brutale aggressione ha sconvolto il quartiere di San Sisto di Perugia nella notte tra lunedì e martedì, con il ferimento di almeno una persona.

Accoltellato all'addome dopo gli apprezzamenti a una donna, grave un 20enne. Terzo caso in pochi giorni in città : «Violenza tribale» - ROVIGO - Ancora violenza a Rovigo. Sabato sera (5 luglio) attorno alle 23.30 il capoluogo del Polesine ha vissuto il terzo episodio di brutalità nell?arco di una settimana.

Grave ferimento di un agente della polizia penitenziaria nel carcere di San Gimignano (Siena) da parte di alcuni detenuti del reparto Alta Sicurezza che l'hanno assalito per motivi ignoti. Lo riporta il sindacato Uilpa Polizia penitenziaria spiegando che l'agente Vai su Facebook

New Orleans, svista clamorosa in carcere: liberato detenuto sbagliato. Parte la caccia all'uomo - Un grave errore amministrativo ha portato al rilascio accidentale di Khalil Bryan, 30 anni, dal carcere Orleans Justice Center di New Orleans, dove ... Riporta iltempo.it

Aggressione nel carcere di Messina: detenuto colpisce tre agenti, uno finisce al Pronto Soccorso - La FP CGIL denuncia: “si tratta di un soggetto già noto per violenze, servono misure urgenti per la sicurezza del personale penitenziario” ... Si legge su strettoweb.com