Prato, 26 luglio 2025 – Colta da malore alla fermata dell’autobus di fronte alla questura di Prato, è stata soccorsa e salvata dal personale in servizio. Il corpo di guardia della questura infatti si è accorto dalle telecamere di videosorveglianza della presenza di una donna accasciata al suolo alla fermata dell’autobus che si trova di fronte agli uffici della polizia. Allertata la centrale operativa e richiesto l’intervento urgente del personale sanitario del 118, già contattato anche da una testimone che aveva assistito al malore della donna, i poliziotti non hanno perso tempo: diversi operatori, alcuni dei quali liberi dal servizio, si sono precipitati sul posto per prestare i primi soccorsi, utilizzando il defibrillatore semiautomatico esterno in dotazione al corpo di guardia, effettuando al contempo le misure di primo soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grave malore alla fermata del bus della questura, salvata dai soccorsi immediati