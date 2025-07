Grave infortunio arriva l’ambulanza | giocatore di Serie A in ospedale

La partita amichevole è stata interrotta diversi minuti per via dell'ingresso in campo dello staff medico. È uscito in barella prima del trasporto al pronto soccorso Attimi di apprensione nell'amichevole in Austria. Il giocatore di Serie A ha avuto la peggio in campo, tanto che è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Ondrejka è stato trasportato all'ospedale più vicino. Il trequartista del Parma ha subito un grave infortunio nel corso della gara amichevole col Werder Brema a Zell am Ziller.

