Grave incidente per un pulmino di tifosi | uomo trasferito in elisoccorso al Cardarelli

Un grave incidente ha coinvolto un pulmino con a bordo nove tifosi del Catania, poco prima dell'alba di venerdì, sull’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi di Polla.Il mezzo, per cause ancora da accertare, si è schiantato autonomamente - riferisce CataniaToday - intorno alle 4:30 all’altezza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Un grave incidente stradale ha coinvolto un pulmino di tifosi del Catania Calcio sull’autostrada A2 nei pressi di Petina, in provincia di Salerno. I supporter erano diretti al ritiro della squadra a Norcia, in Umbria. Il bilancio è di sette feriti, ricoverati all'ospedale di Vai su Facebook

