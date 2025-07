Grave incidente in bici 13enne trasportato d' urgenza al Santobono

Un grave incidente stradale ha coinvolto un ragazzino di 13 anni nel pomeriggio di venerdì a Pattano, frazione del comune di Vallo della Lucania. Il giovane - riferisce SalernoToday - era in sella a una bicicletta elettrica quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it