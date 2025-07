Grave carenza d’acqua per le industrie di Valbasento Confapi

Di Nino Sangerardi: “Non è solo l’agricoltura a soffrire della carenza d’acqua in Basilicata, anche l’industria rischia di fermarsi completamente. Una situazione di estrema difficoltĂ che investe le aziende della Valbasento con le frequenti interruzioni sia di acqua industriale che di acqua potabile. Pur non sottovalutando i problemi igienicosanitari nel caso di aziende con centinaia di dipendenti, la preoccupazione maggiore riguarda la mancanza d’acqua industriale per quelle imprese che ne fanno largo uso. Ciò sta causando richieste di cassa integrazione per fermo aziendale e, in qualche caso, sta mettendo a rischio gli investimenti imprenditoriali programmati”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

