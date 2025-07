Grandine e temporali in Emilia Romagna video del 26 luglio

Molte zone sia costiere che montane della regione sono state travolte dall'ondata di maltempo: colpite le province emiliane di Bologna, Ferrara e Modena oltre a tutta la Romagna (video da Emilia Romagna meteo) . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grandine e temporali in Emilia Romagna, video del 26 luglio

In questa notizia si parla di: romagna - emilia - grandine - temporali

Grandine e temporali in Emilia Romagna, video del 26 luglio; Grandine e temporali tra Emilia e Romagna, crollano le temperature; Nubifragi, fulmini e grandinate: l’Emilia Romagna travolta dal maltempo.

Nubifragi, fulmini e grandinate: l’Emilia Romagna travolta dal maltempo - Il forte maltempo interessato nel pomeriggio vaste zone tra le province di Ferrara, Bologna, Modena e tutta la Romagna: ecco le zone più colpite ... Riporta msn.com

Grandine e temporali tra Emilia e Romagna, crollano le temperature - A Brisighella e nel riminese colline imbiancate dal ghiaccio. Secondo bologna.repubblica.it