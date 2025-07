Grande successo per la maratona del dono | oltre 70 si presentano all' iniziativa dell' Adas

Si è trasformata in una vera e propria festa della solidarietĂ la "Maratona del dono", campagna di donazione del sangue, che si è tenuta ieri nel piazzale Giglia di San Leone. Due autoemoteche dell’Adas di Agrigento hanno sostato dalle 8 alle 20 con l’obiettivo di raccogliere sangue, rispondendo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

