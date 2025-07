Gran finale per InDanza&InArte con lo spettacolo La danza delle emozioni

Arezzo, 26 luglio 2025 – Gran finale per InDanza&InArte con lo spettacolo “La danza delle emozioni” La tredicesima edizione del festival internazionale giunge al termine domenica 27 luglio, alle 19.45, con lo spettacolo “La danza delle emozioni” che porterĂ sul palcoscenico il talento, la passione e la dedizione di danzatori di fama nazionale e internazionale in un vero e proprio galĂ dedicato all’arte coreutica nelle sue molteplici declinazioni, tra estetica ed energia. L’evento, inserito nel palinsesto di “Estate in Fortezza 2025”, è promosso dall’associazione culturale Progetti Per La Danza in sinergia con Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo e Fondazione Arezzo InTour, andando ad accompagnare gli spettatori verso il tramonto con una serata intensa e coinvolgente scandita da un armonioso mix tra danza, musica, arti visive e cultura urbana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gran finale per InDanza&InArte con lo spettacolo “La danza delle emozioni”

In questa notizia si parla di: spettacolo - danza - emozioni - finale

Danza: a Verbania lo spettacolo "Cappuccetto Rosso" - Sabato 17 maggio, dalle 17,30 alle 19, sul palco dello Spazio Sant'Anna di Verbania appuntamento con la danza e lo spettacolo "Cappuccetto Rosso - C'era una volta il lupo e la fanciulla", inserito in "Maggiore_Danza – Centro diffuso di produzione e programmazione" della Fondazione Egri per la.

Non omnis moriar: lo spettacolo di danza dedicato a Gino Severini - Un “vagabondo avventuriero e miserabile come me non si innamora” dichiara il giovane Gino e invece si innamora di tutta la vita che gli si presenta.

Danza e quiz interattivi per più giovani: al Piccinni lo spettacolo itinerante 'Percorsi di legalità ' - Tappa al Teatro Piccinni di Bari questa mattina per lo spettacolo itinerante “Percorsi di legalità , in scena con la Polizia di Stato”.

SPETTACOLO FINALE – ANIMATION GROUP 2025 Pista ex Pattinaggio, Castelnuovo di Garfagnana Giovedì 24 luglio ore 21:00 ?Squadra Grigia VS Squadra Blu? Chi vincerà la sfida ? Chi saprà conquistare il pubblico... e la giuria di qualità ? ? Un Vai su Facebook

“Belli e addormentati”, spettacolo finale per la scuola di danza “Degas” di Enza Consoli; Ballo, emozioni e beneficenza: il gran finale del Festival della Danza; Pieno di consensi per il saggio-spettacolo del Centro artistico balletto.

Weekend a passo di danza, doppia serata al Vasariano - Arezzo, 26 luglio 2025 – Fine settimana dedicata alla danza tra spettacoli, masterclass, campus e audizioni con artisti e compagnie di spessore internazionale. Secondo msn.com

Un festival internazionale di danza nell’estate aretina con InDanza&InArte - Spettacolo e formazione si alterneranno nella tredicesima edizione dell’evento in programma dal 20 al 27 luglio ... Lo riporta msn.com