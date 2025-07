GP del Belgio Verstappen inarrestabile nella Sprint

Max Verstappen ha dominato la Sprint Race del Gran Premio del Belgio 2025 a Spa-Francorchamps, conquistando una vittoria netta davanti alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Dopo una partenza aggressiva in cui ha superato Piastri già al primo giro, Verstappen ha mantenuto la leadership per tutta la gara sprint, incrementando progressivamente il . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - GP del Belgio, Verstappen inarrestabile nella Sprint.

In questa notizia si parla di: verstappen - sprint - belgio - inarrestabile

Verstappen si scontra con Kimi Antonelli ai box nella Sprint Race: cosa è successo a Miami - Per la prima volta in nove anni Verstappen finisce una gara senza prendere punti: penalizzato dall'errore della Red Bull, cosa è successo con Kimi Antonelli durante la Sprint Race.

Cosa è successo a Kimi Antonelli nella Sprint di Miami: inesperto in partenza, poi danneggiato da Verstappen - Kimi Antonelli è scattato dalla pole position nella Sprint Race del GP di Miami, la cui partenza è stata ritardata a causa dell’acquazzone che ha colpito la località statunitense e che aveva portato anche all’incidente di Charles Leclerc durante il giro di formazione.

Verstappen in pole a Miami, a Norris la sprint. Sabato complicato per la Ferrari - MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max Verstappen in pole position nel Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

F1 Sprint: Piastri da record in Belgio, qualifica da dimenticare per Hamilton e Antonelli; Veloce come il vento: Verstappen primo anche nel GP del Belgio, terzo Charles Leclerc della Ferrari; F1, le pagelle del GP Belgio: Verstappen è inarrestabile, ottimo Leclerc.

Capolavoro Verstappen, 1° in Sprint al GP del Belgio: sfreccia davanti a Piastri e Norris, Leclerc 4° - Nella Sprint del GP del Belgio, Max Verstappen si prende la prima posizione al primo giro e non la molla più fino alla fine difendendosi dalle due McLaren ... Riporta fanpage.it

Formula 1, Gp Belgio: Verstappen vince gara sprint a Spa, Leclerc quarto - Partito dalla prima fila, ha preceduto il poleman Oscar Piastri e l'altra McLaren di Lando Norris. Secondo tg24.sky.it