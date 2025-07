Gp del Belgio di F1 oggi in programma la gara Sprint | Piastri parte in pole Leclerc in seconda fila

Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 26 luglio, sul circuito di Spa va in scena la gara Sprint e le qualifiche del Gp del Belgio, in programma domani, domenica 27 luglio – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming. Si riparte dal dominio McLaren e dalla doppietta Norris-Piastri nel Gp di Gran Bretagna a Silverstone, dove Nico Hulkenberg è riuscito a strappare il primo podio della carriera precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton. Tanta voglia di riscatto quindi per la Rossa dell’inglese e di Charles Leclerc. Gara Sprint e qualifiche, gli orari. La gara Sprint e le qualifiche del Gp del Belgio sono in programma oggi, sabato 26 luglio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

PROGRAMMA GP BELGIO 2025 (F1, F2 E F3) Venerdì 25 luglio 08:45 Prove Libere F3 10:00 Prove Libere F2 12:30 Prove Libere 1 F1 14.00 Qualifiche F3 14:55 Qualifiche F2 16:30 Qualifiche Sprint F1 Sabato 26 luglio 09:15 Gara Sprint F3 12:00 Sprint F1 (1 Vai su X

